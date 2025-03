Vamos tem lucro de R$213 mi no 4º tri

"Estamos confiantes com as oportunidades para 2025...conforme fato relevante que publicamos em novembro de 24, projetamos R$5 bilhões de capex em novos contratos. Esperamos alugar R$1 bilhão de ativos (novos) e estender outros R$700 milhões em contratos com ativos que já estão em uso com nossos clientes", afirmou a Vamos no balanço.

Sem ajustes, a Vamos encerrou o quarto trimestre com prejuízo líquido de R$68,7 milhões, revertendo resultado positivo de R$238,7 milhões obtido um ano antes.

A frota da empresa no período cresceu 13%, para 51,6 mil veículos.

A empresa terminou dezembro com uma alavancagem de 3,3 vezes ante 3,5 vezes no final de 2023.

Para este ano, a empresa projeta investimento líquido de R$2,1 bilhões, "menor adição de capital novo dos últimos 3 anos, contribuindo de forma relevante para nossos resultados e com a trajetória de desalavancagem combinada com crescimento", afirmou a Vamos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)