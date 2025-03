Vibra importa SAF e torna-se 1ª companhia a disponibilizar o biocombustível no Brasil

O produto disponibilizado pela Vibra foi produzido a partir de óleo de cozinha usado (UCO – Used Cooking Oil), uma das matérias-primas de menor intensidade de carbono, já que se trata de um resíduo, disse a companhia.

"Como líderes, estamos preparados para ampliar a oferta de SAF no mercado brasileiro, utilizando nossa infraestrutura em mais de 90 aeroportos e nossa expertise para entregar soluções seguras e competitivas", frisou Bragança.

A Vibra detalhou que o planejamento e a execução do processo que envolveu desde a busca pelo fornecedor, importação, certificações, até a mistura do SAF com o combustível de aviação de origem fóssil na base da Vibra no Galeão, durou 10 meses.

Como parte importante da operação, a Vibra destacou que obteve a certificação ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) para as bases da Vibra em Cubatão e no Galeão, que permite o rastreio da sustentabilidade de toda a cadeia de fornecimento do produto, da matéria-prima, passando pela produção na biorrefinaria até a distribuição via base do aeroporto do Galeão.

(Por Marta Nogueira)