Wall St abre em alta após rali liderado por Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com os investidores avaliando as implicações das tarifas recíprocas iminentes após a sutil indicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de possível leniência em sua abordagem de política comercial.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,25% na abertura, para 42.691,69 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,19%, a 5.778,25 pontos, e o Nasdaq Composite avançava 0,12%, para 18.210,47 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bangalore)