Ações da China fecham estáveis por preocupações persistentes com tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando uma abordagem em duas etapas para seu novo regime tarifário na próxima semana, informou o Financial Times, citando fontes não identificadas.

"A China era o principal alvo das tarifas dos EUA anteriormente, mas a maioria dos parceiros comerciais dos EUA pode ver tarifas mais altas no segundo mandato de Trump", disse o Goldman Sachs em uma nota publicada na quarta-feira, após reuniões com investidores asiáticos, norte-americanos e europeus no mês passado.

"Alguns investidores acreditam que a China parece estar mais bem posicionada para lidar com as questões da demanda externa agora, em comparação com a Guerra Comercial 1.0 há sete anos, graças à redução de suas exportações diretas para os EUA e à maior competitividade de seus produtos."

Em Hong Kong, as ações do setor automobilístico ficaram entre os principais ganhos e ajudaram a elevando o índice acionário, com um subíndice que mede o desempenho do setor ganhando 1,79%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,65%, a 38.027 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,60%, a 23.483 pontos.