BCE deve ser pragmático e orientado por dados ao definir taxa de juros, diz Panetta

ROMA (Reuters) - O Banco Central Europeu deve ser pragmático e orientado por dados ao definir a taxa de juros, disse Fabio Panetta, membro do Conselho do BCE, nesta quarta-feira, em uma carta ao Financial Times.

Panetta, que é o presidente do banco central da Itália, disse que, no atual período de grande incerteza, o BCE deve se concentrar principalmente nas projeções de inflação, em vez de tentar calcular uma suposta taxa de juros neutra.

O BCE cortou os juros seis vezes desde junho do ano passado, mas forneceu poucos sinais sobre seu próximo passo após a redução mais recente de sua taxa de depósito para 2,5% na reunião de março.