BNDES aprova R$690 mi para dois parques eólicos da Casa dos Ventos no Rio Grande do Norte

Segundo o BNDES, o empréstimo contempla os parques Ventos de São Rafael 03 e 06, com capacidade instalada total de 121,5 MW, e o sistema de transmissão de energia associado, composto por duas linhas e duas subestações coletoras.

A conexão do complexo eólico ao Sistema Interligado Nacional (SIN) vai se dar por meio da subestação de Santa Luzia II, da Neoenergia.

Do total financiado, R$500 milhões são recursos do Fundo Clima, e R$ 190 milhões, do BNDES Finem. Ao todo, o projeto prevê investimento de R$889,4 milhões.

"O projeto aprovado... está em linha com a missão do banco de contribuir com a diversificação da matriz energética brasileira, utilizando uma fonte de energia renovável e evitando a emissão de gases de efeito estufa equivalentes a 188,4 mil toneladas de CO2 por ano", afirmou em comunicado o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O diretor financeiro da Casa dos Ventos, Ivan Hong. airmou que a companhia está à frente do movimento de transição energética, "com um portfólio robusto e buscando sempre as melhores opções de financiamento para nossos empreendimentos”.

(Por Rodrigo Viga Gaier)