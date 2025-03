CVC reverte prejuízo com lucro ajustado de R$8,5 mi no 4º tri e vê "nova fase"

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa somou R$108,1 milhões no período, crescimento de 25,1% ante os últimos três meses de 2023, com uma margem ajustada de 29,5%, de 24,5% um ano antes. Os dados consideram uma reclassificação entre linhas de efeitos cambiais.

O desempenho operacional foi apoiado por um avanço de 17,7% nas confirmações de reservas da operação Brasil, a principal do grupo, com altas de 16,9% nas reservas para viagens corporativas e de 18,5% nas de lazer. Na Argentina, as reservas confirmadas diminuíram em 17,8% no quarto trimestre.

A receita líquida da companhia no período subiu 4%, para R$366,4 milhões, com 98 aberturas e 8 fechamentos de lojas da CVC. A empresa também abriu na Argentina 10 franquias Almundo e encerrou outras duas. No total, foram 260 unidades inauguradas no Brasil e 39 na Argentina em 2024.

Apesar do resultado negativo na Argentina, o CEO da CVC, Fabio Godinho, disse em entrevista à Reuters que o movimento antecipava uma melhora econômica no país vizinho, e que essa melhora já deve ser refletida no balanço do primeiro trimestre.

"A gente cresceu 35% o número de lojas na Argentina no ano da crise, mas por quê? Porque a gente sabia que vinha demanda a partir de 2025, que é exatamente o que está acontecendo agora."

Godinho afirmou que a operação argentina é a que deve crescer mais no ano entre as três unidades de negócio do grupo.