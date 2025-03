Dólar sobe ante real com investidores à espera das tarifas de Trump

Às 17h33 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,60%, aos R$5,7410.

A sessão foi marcada pelo avanço do dólar ante a maior parte das demais divisas ao redor do mundo, em meio às preocupações sobre as tarifas a serem adotadas pelo governo norte-americano.O presidente dos EUA, Donald Trump, convocou uma entrevista coletiva para anunciar tarifas sobre automóveis nesta quarta-feira, e ainda há dúvidas sobre como serão aplicadas as tarifas recíprocas prometidas para 2 de abril.

“As sinalizações vindas da Casa Branca hoje reduziram as esperanças de uma postura mais branda nas políticas comerciais do governo Trump 2.0 em relação à política tarifária”, pontuou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

“Além disso, o presidente do Fed de St. Louis declarou que as incertezas geradas pelas tarifas podem levar o banco central americano a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo”, acrescentou.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta quarta-feira que os riscos de que a inflação dos EUA fique acima da meta de 2% ou até mesmo suba ainda mais no curto prazo cresceram em função das tarifas.

“Se a economia continuar forte e a inflação permanecer acima de nossa meta, acredito que a política monetária atual, modestamente restritiva, permanecerá apropriada até que haja confiança de que a inflação esteja convergindo para 2%”, disse Musalem.