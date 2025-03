Dólar tem leve alta enquanto mercados aguardam detalhes sobre tarifas dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,18%, a R$5,717 na venda.

Apesar da semana com uma agenda significativa de dados no exterior, os mercados globais têm focado suas atenções nas expectativas para o dia 2 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, pretende anunciar uma série de tarifas recíprocas, como já indicado anteriormente.

Investidores, analistas, empresários e consumidores temem que as medidas tarifárias possam acelerar a inflação de uma gama de produtos e provocar uma recessão na maior economia do mundo, que já vem mostrando indícios de desaceleração nas últimas semanas.

Diante da incerteza, os agentes financeiros têm preferido segurar apostas acentuadas para qualquer direção, o que justificava a pouca volatilidade nesta sessão tanto no exterior quanto no Brasil.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,12%, a 104,340.

Nos últimos dias, houve algum alívio nos mercados no tema das medidas comerciais, com autoridades do governo afirmando que Trump deve adiar a implementação de tarifas sobre setores específicos para além de 2 de abril.