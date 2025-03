Governo coloca plano de taxação de big techs na gaveta diante de preocupações com tarifas de Trump, dizem fontes

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro decidiu colocar em compasso de espera o já anunciado plano de taxar big techs, projeto que deve permanecer na gaveta por ora apesar de estar pronto, sob receio de que a iniciativa possa ser encarada como resposta às políticas tarifárias do presidente norte-americano Donald Trump, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

Segundo as fontes, que falaram à Reuters em anonimato devido ao caráter confidencial dos planos, a prioridade será seguir adiante com um outro projeto para regular a concorrência de grandes plataformas digitais, que passariam a ter obrigações adicionais e restrições de práticas anticoncorrenciais.