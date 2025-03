Ibovespa avança com petrolíferas; JBS recua

"Essa falta de fôlego no exterior pode limitar a disposição ao risco por aqui também, embora o desempenho entre as principais commodities possa servir como um anteparo para os ativos locais", ponderou em relatório enviado a clientes.

DESTAQUES

- BRAVA ENERGIA ON valorizava-se 5,94%, engatando a quinta sessão seguida de alta, endossada pelo avanço do petróleo no exterior. A petrolífera também disse que recebeu notificação da gestora BTG Pactual WM sobre aquisição de ações, afirmando que atingiu aproximadamente 5,23% na empresa.

- PETROBRAS PN avançava 1,24%, acompanhando a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 1,22%. No setor, PRIO ON ganhava 5,04% e PETRORECONCAVO ON registrava elevação de 3,23%.

- VALE ON tinha acréscimo de 0,68%, tendo como pano de fundo fechamento positivo dos futuros do minério de ferro na China, sustentados pela demanda sazonal pela commodity, embora cortes de produção por parte de algumas siderúrgicas chinesas tenham limitado novos ganhos.

- LOCALIZA ON subia 4,81%, no segundo pregão seguido de alta. Na véspera, a Abla, associação que representa locadoras de veículos do Brasil, afirmou que o setor não deve elevar as compras de carros novos este ano. MOVIDA ON, que não está no Ibovespa, ganhava 4,17%.