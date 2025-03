Ibovespa fecha em alta com impulso de Petrobras e Vale e volta a rondar 133 mil pontos

- BRASKEM PNA saltou 9,68%. Para Almeida, o movimemto pode estar relacionado a uma possível expectativa de desinvestimentos ou reestruturação. Ele destacou que o papel está bastante descontado em relação aos pares e, diante do cenário técnico mais favorável, investidores parecem antecipar compras e pressionar novas altas no papel.

- LOCALIZA ON valorizou-se em 4,75%, no segundo pregão seguido de alta. Na véspera, a Abla, associação que representa locadoras de veículos do Brasil, afirmou que o setor não deve elevar as compras de carros novos este ano. MOVIDA ON, que não está no Ibovespa, disparou 9,79%.

- AUTOMOB ON caiu 7,41%, tendo no radar proposta aprovada pelo conselho de administração para grupamento de ações na proporção de 50 por 1. Na véspera, as ações fecharam a R$0,27. A proposta será votada em assembleia de acionistas convocada para 25 de abril.

- JBS ON recuou 2,7%, mesmo após resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$10,79 bilhões nos últimos três meses do ano passado, alta de 111,4% ano a ano. A JBS se mostrou otimista apesar de cenário desafiador para carne bovina nos EUA. No setor, MINERVA ON caiu 3,18% e MARFRIG ON cedeu 1,48%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou em baixa de 1,08%, destoando da tendência positiva entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa. BRADESCO PN avançou 1,63%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 0,66% e BANCO DO BRASIL ON subiu 1,19%.