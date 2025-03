IMC reduz prejuízo e eleva margem bruta no 4º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A International Meal Company (IMC) reportou nesta quarta-feira um prejuízo líquido de R$47,8 milhões no último trimestre do ano passado, menor do que o resultado negativo de R$76,2 milhões um ano antes.

A receita líquida do grupo, que tem em seu portfólio marcas próprias e franqueadas, como KFC, Pizza Hut, Frango Assado e Viena, cresceu 1,8%, para R$546,7 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas caíram 12,9%.