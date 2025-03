IMC segrega operação do KFC no Brasil e vende controle por US$35 mi

A transação avalia a KFC no Brasil em US$60 milhões - acima do valor de mercado de US$54,56 milhões da IMC, cujo portfólio inclui marcas próprias e franqueadas, como Pizza Hut e Frango Assado, entre outras, além do KFC.

De acordo com o presidente-executivo da IMC, Alexandre Santoro, parte do montante será paga no fechamento da operação, previsto para o terceiro trimestre, e o restante em dois anos, com os recursos sendo usados "majoritariamente" para pagar dívida.

"Com esse recurso, reduzimos dívida e melhoramos a estrutura de capital", afirmou o executivo à Reuters, acrescentando que a IMC não terá mais necessidade de fazer aportes de capital no negócio, o que ficará sob responsabilidade do novo sócio.

"Hoje, uma parte relevante do nosso capex é investimento na (rede) KFC", afirmou, destacando que tal transação também permitirá um foco maior nas outras marcas do grupo.

Santoro calcula um impacto "moderado no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da IMC com a cisão, de "no máximo 10%". No caso da receita, considerando as lojas próprias, estima efeito de cerca de R$400 milhões.

O executivo afirmou que o acordo contempla algumas opções para o futuro, de aumentar a participação ou vender outra parte, "mas nada no curto prazo".