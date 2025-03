Jato regional chinês C909 vai voar pela Lao Airlines em início de expansão internacional

Desde o início do ano passado, a Comac intensificou o marketing para os órgãos reguladores e as companhias aéreas, buscando competir internacionalmente com as rivais Airbus, Boeing e Embraer e aumentando a produção do C909 e do jato de corredor único C919, de maior porte.

O C909, anteriormente conhecido como ARJ21, é um jato regional com capacidade para até 90 pessoas e é o primeiro avião a jato da China a atingir a produção comercial. O modelo entrou em serviço em 2016.

O C909 não é tão conhecido como o C919, mas sua introdução no Laos permitirá que a Comac ganhe uma posição em outro país e aumente visibilidade fora da China.

A companhia aérea VietJet vai alugar dois C909s da Chengdu Airlines e está aguardando que o órgão regulador do Vietnã autorize o uso de aviões de fabricação chinesa no país.

O Laos já opera pequenos aviões turboélices Xian MA60, de fabricação chinesa. Um memorando de entendimento de 2010 entre os órgãos reguladores de aviação da China e do Laos mostra que o Laos reconhece as certificações de projeto de aeronaves da China, evitando a etapa que o órgão regulador do Vietnã precisa realizar.

Atualmente, a Indonésia é o único país fora da China que opera aviões da Comac por meio da companhia aérea local TransNusa, que voa com C909s.