Primeira Turma do STF forma maioria para tornar Bolsonaro réu por tentativa de golpe

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta quarta-feira para tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, acatando na íntegra a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Até o momento, os ministros Flávio Dino e Luiz Fux acompanharam o voto do relator do caso, Alexandre de Moraes, no sentido de que a denúncia da PGR apontou haver indícios de crimes contra Bolsonaro e mais sete acusados.