Petrobras tem até abril para obter licença na Foz do Amazonas pelo contrato vigente de sonda

"A licença precisa ser emitida até abril de 2025, pois o contrato da sonda responsável pela perfuração vence em outubro de 2025", disse a apresentação.

Haveria a possibilidade de substituição da sonda atual por outra, com um novo contrato, mas isso poderia atrasar ainda mais o projeto, segundo uma fonte do Ibama com conhecimento do assunto.

"(A substituição) não é algo tão complexo se for uma sonda similar, da mesma geração, com as mesmas características etc", disse a fonte, que falou na condição de anonimato.

"O que é mais complexo é a necessidade de limpar o casco, caso tenha coral-sol, e muito frequentemente tem", adicionou, pontuando que a limpeza "leva um bom tempo".

Até o momento, segundo o ministério, a Petrobras já empenhou R$1 bilhão em investimentos que visam a perfuração, que busca verificar a presença de petróleo na região. O aluguel da sonda, ainda segundo o ministério, custa aproximadamente US$400 mil por dia (ou aproximadamente R$2,4 milhões por dia).

A sonda já está em preparação para ser utilizada. No início do mês, o Ibama emitiu um parecer técnico aprovando o plano apresentado pela Petrobras para a limpeza do equipamento que realizaria a perfuração do bloco.