Presidente do BC do Japão promete aumentar juros se pressões inflacionárias se ampliarem

Mas há uma chance de que aumentos sustentados nos custos dos alimentos possam elevar os preços de outros bens e serviços, disse ele.

"Se tais movimentos levarem a uma inflação generalizada em toda a economia, devemos reagir aumentando a taxa de juros", disse Ueda ao Parlamento.

Ueda também disse que o Banco do Japão tomará "medidas mais fortes" para reduzir o apoio monetário se a inflação ultrapassar suas projeções, sinalizando a possibilidade de aumentar os juros mais cedo ou de forma mais agressiva do que o inicialmente esperado.

O núcleo da inflação ao consumidor do Japão atingiu 3,0% em fevereiro e tem ficado acima da meta do banco central por quase três anos, com os recentes aumentos impulsionados, em grande parte, por avanços constantes nos preços dos alimentos.

O Banco do Japão enfatizou a necessidade de se concentrar na inflação subjacente, ou seja, na tendência de preços de longo prazo que elimina o efeito de fatores temporários, ao decidir o momento e o ritmo de novos aumentos dos juros.

Ueda disse que a inflação subjacente, que o banco central determina por meio da análise de vários indicadores, está se aproximando, mas permanece "um pouco" abaixo de 2%.