S&P 500 e Nasdaq caem enquanto investidores avaliam perspectivas de tarifas

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta quarta-feira, com os investidores exercendo cautela enquanto aguardam dados econômicos e clareza sobre as novas tarifas dos Estados Unidos que devem entrar em vigor na próxima semana.

O mercado acionário norte-americano teve um breve alívio nas duas últimas sessões, após a indicação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que nem todas as tarifas ser]ao aplicadas até o prazo final de 2 de abril, com alguns países podendo receber isenções - embora os detalhes permaneçam indefinidos.