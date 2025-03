STOXX 600 recua em meio a cautela antes de prazo para tarifas recíprocas dos EUA

As ações do setor de energia, por outro lado, avançavam, impulsionadas pelos preços do petróleo, que atingiram a máxima de três semanas. [O/R]

Ainda assim, o STOXX 600 está no caminho certo para seu melhor trimestre em dois anos, devido à expectativa de que um pacote fiscal histórico na Alemanha estimule o crescimento da maior economia da região.

A região também tem atraído investidores em busca de valor além de Wall Street, já que a política comercial do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, tem fomentado as preocupações com a desaceleração do país.

"A Europa provavelmente ainda é pouco explorada e ainda tem um bom valor em sua totalidade", disse Phil Webster, diretor de gestão de portfólio da Columbia Threadneedle Investments, acrescentando que alguns dos maiores setores, como financeiro, saúde e industrial, estão "fundamentalmente baratos".

"Os mercados, em geral, precisam de algum senso de estabilidade pós-Trump... alguma compreensão de onde as tarifas podem chegar."

Nesta semana, o apetite por risco global melhorou quando Trump sinalizou uma abordagem mais comedida para a política comercial antes do prazo final de 2 de abril, quando suas tarifas recíprocas devem entrar em vigor.