Tarifas podem desencadear inflação mais persistente, diz presidente do Fed de St. Louis

Por Howard Schneider

(Reuters) - Os riscos de que a inflação dos Estados Unidos fique acima da meta de 2% do Federal Reserve ou até mesmo suba ainda mais no curto prazo cresceram, com o aumento dos tarifas de importação possivelmente desencadeando pressões mais persistentes sobre os preços, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta quarta-feira.

Musalem disse que, embora o efeito direto inicial das taxas de importação possa ser de curta duração, ele foi "cauteloso" ao pensar que tudo isso desapareceria sem influenciar a inflação subjacente de uma forma que pode forçar o Fed a reagir.