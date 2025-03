Trump intensifica guerra comercial e avança com tarifas sobre automóveis

Trump, que vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reviver uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo, disse que os novos impostos de importação entrarão em vigor em 2 de abril, a mesma data em que ele planeja anunciar tarifas recíprocas destinadas aos países responsáveis pela maior parte do déficit comercial dos EUA. A cobrança das novas tarifas sobre automóveis começaria em 3 de abril.

Com relação ao anúncio do próximo dia 2 de abril, Trump indicou que as medidas podem não ser as taxas equivalentes que ele vem se comprometendo a impor.

"Vamos torná-las muito brandas", disse Trump. "Acho que as pessoas ficarão muito surpresas. Será, em muitos casos, menor do que a tarifa que eles vêm cobrando há décadas."

QUEDA DAS AÇÕES

As ações das montadoras listadas nos EUA caíram com a notícia da coletiva de imprensa, devido a preocupações de que as tarifas causariam ondas de choque em uma indústria automobilística global que tenta se recuperar da incerteza causada pelas ameaças tarifárias rápidas de Trump e suas ocasionais reversões.

O mercado acionário dos EUA também fechou em baixa devido às preocupações com as tarifas, que têm atormentado os investidores durante a maior parte do último mês.