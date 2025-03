Vale adquire 50 locomotivas para operação na Vitória-Minas e em Carajás

As locomotivas são ainda equipadas com motores de tração AC, que proporcionam mais de 50% de melhoria na capacidade de tração. Já em operação na Estrada de Ferro Carajás, este modelo agora fará parte da frota da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

"O plano de renovação e modernização da frota da EFVM e EFC tem como premissa contribuir para o futuro da descarbonização no setor ferroviário", disse em nota o vice-presidente de Operações da Vale, Carlos Medeiros.

As novas locomotivas poderão operar com uma maior mistura de biodiesel, o que segundo a companhia reduzirá as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, em comparação com o FDL, o modelo da série Evolution proporciona até 6% de redução no consumo de combustível e nas emissões de CO2, possibilitando a transição para combustíveis alternativos no futuro.

(Por Marta Nogueira)