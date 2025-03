Vice-premiê da China levanta "preocupações" sobre tarifas com representante comercial dos EUA

PEQUIM (Reuters) - O vice-premiê da China, He Lifeng, expressou "preocupações solenes" sobre as tarifas e as taxas "recíprocas" planejadas pelos Estados Unidos em uma chamada de vídeo com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, nesta quarta-feira, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Os dois tiveram uma troca de opiniões "franca e profunda" sobre as principais questões econômicas e comerciais, e concordaram em manter a comunicação, disse a Xinhua.

A conversa ocorreu no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, se prepara para impor tarifas recíprocas na próxima semana, potencialmente implementando mais taxas sobre os produtos chineses.