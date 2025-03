Wall St abre sem direção comum enquanto investidores avaliam perspectivas de tarifas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram sem direção comum nesta quarta-feira, com os investidores exercendo cautela enquanto aguardam dados econômicos e mais clareza sobre as novas tarifas do governo Trump, que devem entrar em vigor na próxima semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,19%, para 42.667,37 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,04%, a 5.774,37 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,30%, para 18.216,58 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap)