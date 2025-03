Wall Street cai em meio a preocupações com tarifas e sob pressão de Nvidia e Tesla

Por Noel Randewich

(Reuters) - As ações de Wall Street encerraram em forte queda nesta quarta-feira, pressionadas por perdas da Nvidia e da Tesla, com investidores à espera de informações sobre as tarifas há muito prometidas pelos Estados Unidos sobre importações automotivas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar planos de tarifas para a indústria automobilística em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, ampliando a guerra comercial global que ele iniciou este ano. Especialistas do setor automobilístico esperam que a medida aumente os preços e prejudique a produção. Há semanas Trump tem prometido anunciar uma série de tarifas recíprocas em 2 de abril.