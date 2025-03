Ações da China e de Hong Kong ignoram a nova ameaça tarifária dos EUA; tecnologia e automóveis lideram ganhos

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta quinta-feira, com os setores de tecnologia e automóveis liderando os ganhos e ignorando as ameaças de novas tarifas sobre automóveis dos Estadps Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,15%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,33%, ambos revertendo as perdas da abertura.