Ações globais do setor automotivo caem com tarifas de 25% sobre as importações dos EUA

A General Motors tinha queda de 6,5% nas negociações de pré-abertura, e a Ford perdia 4,3%. A Porsche, que não tem base de produção nos EUA, registrava uma queda maior, de 4,9%.

Os novos impostos podem acrescentar milhares de dólares ao custo de um veículo médio nos EUA, contradizendo as promessas de Trump de combater a inflação dos produtos de consumo.

Os impostos sobre as importações de automóveis entram em vigor em 3 de abril, enquanto as taxas sobre autopeças começam em 3 de maio, informou a Casa Branca na quarta-feira.

Quase metade de todos os carros vendidos nos EUA no ano passado foi importada, segundo a empresa de pesquisa GlobalData, com os veículos frequentemente cruzando entre o Canadá, o México e os Estados Unidos várias vezes no processo de produção.

Na quarta-feira, Trump reiterou esperar que as tarifas sobre automóveis levem as montadoras a aumentar os investimentos nos Estados Unidos, em vez de no Canadá ou no México.

Os fabricantes de automóveis da América do Norte têm desfrutado amplamente do status de livre comércio desde 1994. O Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) de Trump de 2020 impôs novas regras para estimular a produção de conteúdo regional.