Americanas "ainda está longe" de sair do modo recuperação, diz presidente

No quarto trimestre, a Americanas, que no estouro da crise com o chamado "risco sacado" tinha dívida de mais de R$40 bilhões, teve prejuízo líquido de R$586 milhões. O resultado operacional medido pelo Ebitda ficou perto do zero a zero, conforme a empresa passou a focar mais na operação na segunda metade do ano passado.

Segundo a diretora financeira, Camille Loyo Faria, a Americanas tem expectativa de deixar o processo de recuperação judicial no final de fevereiro de 2026, quando acredita que a empresa terá cumprido "99% do plano" de reestruturação aprovado pela Justiça do Rio de Janeiro.

Questionada sobre a falta de visibilidade da empresa sobre a obrigação de venda do Hortifruti Natural da Terra (HNT), definida no plano de recuperação judicial, a executiva afirmou: "ao longo de 2025, em algum momento, faremos esse processo de venda".

A venda da rede de hortifrutis de alto padrão concentrada na cidade de São Paulo foi suspensa pela Americanas no final de 2023, em meio a propostas recebidas no calor da pressão do início do processo de recuperação judicial.

Na visão da Faria, o mercado tinha a visão errada de que a Americanas precisava se desfazer da operação do HNT "a qualquer custo".

"A depender das propostas (a serem enviadas neste ano) vamos ver qual será o futuro desse negócio (HNT) dentro ou fora da Americanas", disse a diretora financeira.