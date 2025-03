Anvisa suspende venda de creme dental da Colgate após relatos de eventos adversos

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou de forma cautelar todos os lotes do creme dental "Clean Mint", da Colgate-Palmolive, devido ao grande número de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto, conforme resolução publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU).

Em comunicado, a Anvisa disse que a decisão é resultado de uma avaliação de risco feita pela agência e foi adotada diante da ocorrência de um número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto, lançado no país em julho de 2024 com nova formulação.