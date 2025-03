"Ao invés de chorar, cai na realidade", diz Lula a Bolsonaro após ex-presidente virar réu

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro deveria parar de "chorar" e "cair na realidade", afirmou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o antecessor tornar-se réu por tentativa de golpe de Estado.

Em entrevista em Tóquio, ao concluir uma visita de Estado ao Japão, Lula afirmou, na noite de quarta-feira (horário de Brasília, manhã de quinta no Japão) que Bolsonaro sabe o que fez e que é "visível" que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado após ser derrotado pelo petista na eleição presidencial de 2022.

"É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível, com todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata dizendo que está sendo perseguido", disse Lula aos jornalistas em entrevista coletiva.