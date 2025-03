BCE alerta bancos sobre risco de liquidez decorrente de choques geopolíticos

"Uma possível deterioração na qualidade dos ativos e possíveis interrupções econômicas causadas por conflitos geopolíticos ou pelos efeitos das sanções financeiras exigem atenção redobrada, capital suficiente e sistemas robustos de governança e gestão de risco nos bancos", disse Buch no relatório anual do BCE sobre supervisão bancária.

A Reuters noticiou na semana passada que alguns banqueiros centrais e supervisores estão até questionando se ainda poderiam contar com o Federal Reserve para fornecer financiamento em dólares em tempos de estresse do mercado, dada a política externa e comercial errática de Trump.

Questionado sobre esse risco durante uma audiência parlamentar na quinta-feira, Buch disse que os supervisores do BCE continuaram a trabalhar bem com seus colegas do Federal Reserve, mas monitoraram a liquidez "muito de perto".

"O risco de liquidez e também o risco cambial é algo que monitoramos muito de perto como parte rotineira de nossa avaliação de supervisão", disse ela.

Fontes disseram à Reuters que consideram altamente improvável que o Fed não honre seus compromissos de financiamento, e o próprio banco central dos EUA não deu sinais que sugerissem isso.

Em seu relatório anual, o BCE explicou detalhadamente como os choques geopolíticos poderiam afetar os bancos.