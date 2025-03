Impacto de guerra comercial sobre crescimento da zona do euro é prejudicial, diz BCE

BRUXELAS (Reuters) - Uma guerra comercial com os Estados Unidos pode ter um impacto passageiro sobre a inflação da zona do euro, mas um efeito muito mais prejudicial sobre o crescimento econômico, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.

O crescimento da zona do euro está estagnado um pouco acima de zero nos últimos dois anos e há poucos sinais de uma recuperação significativa, mesmo que o risco de uma recessão pareça ter diminuído.

"Acreditamos que isso terá um impacto de curta duração sobre a inflação, mas para o crescimento, uma guerra comercial será extremamente prejudicial", disse De Guindos em uma conferência.