China está pronta para trabalhar com UE contra protecionismo, diz vice-premiê chinês

PEQUIM (Reuters) - A China está pronta para trabalhar com a União Europeia para, em conjunto, "resistir ao unilateralismo e ao protecionismo", disse o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, ao chefe de comércio do bloco em Pequim nesta quinta-feira, informou a agência estatal Xinhua.

A China está disposta a trabalhar com a União Europeia para lidar adequadamente com disputas econômicas e comerciais, disse He Lifeng a Maros Sefcovic, o comissário europeu para o Comércio, segundo a Xinhua.

(Reportagem de Yukun Zhang, Ethan Wang e Ryan Woo)