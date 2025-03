Collins, do Fed, diz que está claro que tarifas aumentarão inflação no curto prazo

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse nesta quinta-feira que as tarifas do governo Trump aumentarão a inflação dos Estados Unidos, mas não está claro o quanto essa pressão de alta será persistente.

"Parece inevitável que as tarifas aumentem a inflação no curto prazo" e, no momento, parece mais provável que o salto seja de curta duração, disse ela em uma apresentação em Boston.