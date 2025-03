Confiança da indústria do Brasil tem leve alta em março e confirma cenário de cautela, diz FGV

"As expectativas de curto prazo, de produção e contratação, avançam no mês, mas não parecem refletir em otimismo do empresário, uma vez que num horizonte de tempo maior, de seis meses, o sentimento dos empresários sugere pessimismo", completou.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, avançou 0,1 ponto no mês e foi a 100,5 pontos, segundo a FGV.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, também subiu 0,1 ponto em março, a 96,4 pontos.

Entre os quesitos que integram o ISA, houve melhora no indicador de situação atual dos negócios, com alta de 1,6 ponto, para 97,7 pontos, enquanto o que mede o nível de estoques recuou 1,8 ponto, a 97,1 pontos.

De acordo com a FGV, quando este indicador está acima de 100 pontos sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos ou acima do desejável.

Para o IE, o quesito de tendência dos negócios nos próximos seis meses caiu 2,4 pontos, para 91,6 pontos, no que foi a quinta queda consecutiva. Já no indicador que mede a produção nos três meses seguintes, houve ganho de 1,5 ponto, a 96,6 pontos.