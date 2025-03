Czar econômico da China convida chefe comercial da UE para resistir às tarifas dos EUA

Tanto a China quanto a UE viram suas relações com os EUA azedarem em razão das políticas tarifárias do presidente Donald Trump. Desde que assumiu o cargo, em janeiro, Trump impôs tarifas adicionais de 20% sobre todas as importações chinesas.

Na quarta-feira, Trump disse que vai impor novas tarifas sobre veículos importados, uma medida que prejudicará as montadoras europeias, especialmente as alemãs, que contam com os EUA para quase 25% de suas exportações de automóveis.

"Temos interesse mútuo em abordar nossas questões bilaterais e globais, bem como nossas diferenças", escreveu Sefcovic em uma postagem no X sobre seu encontro com He.

A UE deve salvaguardar seus interesses e fazer a "escolha racional" de se voltar ainda mais para a China, dada a incerteza gerada pela nova administração nos EUA, escreveu o jornal estatal chinês Global Times em um editorial publicado na noite de quarta-feira.

"À medida que a incerteza da política dos EUA aumenta, a China, como grande potência global, está se tornando cada vez mais proeminente por sua estabilidade e confiabilidade", escreveu o tabloide nacionalista.

Mas a UE também tem preocupações sobre seus laços econômicos com a China, seu segundo maior parceiro comercial, incluindo reclamações do bloco sobre falta de acesso recíproco a oportunidades de aquisição, barreiras de acesso ao mercado e questões relacionadas a transferências de dados transfronteiriças.