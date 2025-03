EUA disseram à UE para esperar por mais tarifas antes de qualquer negociação, afirmam enviados

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos disseram à União Europeia que não deve esperar nenhuma negociação antes que o país imponha mais tarifas sobre o bloco na próxima semana, afirmaram diplomatas da UE nesta quinta-feira.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, já impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, planeja uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis e pretende anunciar tarifas recíprocas na próxima quarta-feira, destinadas aos países que ele diz serem responsáveis pela maior parte do déficit comercial norte-americano.

O comissário europeu de comércio, Maros Sefcovic, reuniu-se com autoridades norte-americanas em Washington nesta semana e os enviados da UE disseram que os funcionários da Comissão Europeia os informaram sobre a visita na quarta-feira.