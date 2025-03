FMI avalia planos tarifários de Trump, mas não vê recessão nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) continua avaliando o impacto dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo suas tarifas de 25% sobre automóveis, mas as previsões base não projetam uma recessão no país, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira.

Questionada sobre os planos tarifários de Trump em uma coletiva de imprensa regular do FMI, Kozack disse que, se mantidas, as tarifas impostas aos produtos de Canadá e México terão um "efeito adverso significativo" sobre suas perspectivas econômicas, mas se recusou a fornecer detalhes específicos.

O FMI continua avaliando os impactos dos vários anúncios de tarifas por Trump sobre outras regiões, disse ela.