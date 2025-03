Governo central tem déficit primário de R$31,673 bi em fevereiro, diz Tesouro

O governo tem como meta um resultado primário neutro em 2025, com intervalo de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2025, o equivalente a R$30,97 bilhões, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal.

O saldo negativo de fevereiro do governo central resultou de um déficit de R$8,732 bilhões do Tesouro, um saldo negativo de R$22,950 bilhões da Previdência Social e um superávit de R$8,9 milhões do Banco Central.

Os dados do Tesouro mostraram que o governo central teve em fevereiro uma receita líquida de R$143,785 bilhões, acima dos R$132,713 bilhões registrados no mesmo mês do ano anterior, com destaque para os ganhos reais de 1,4% e 7,5%, respectivamente, na Receita Administrada pela RFB e na arrecadação líquida para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Já a despesa total do governo central foi de R$175,459 bilhões no mês, ante R$190,980 bilhões em fevereiro de 2024, com destaque para a forte queda real de 49,0% nos gastos com outras despesas obrigatórias, que exclui benefícios previdenciários e despesa pessoal e encargos sociais.

