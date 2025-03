Grupo Boticário registra vendas totais de R$35,7 bi em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Boticário informou nesta quinta-feira que as vendas totais (GMV) da companhia somaram R$35,7 bilhões no ano passado, crescimento de 19% em relação ao ano anterior, desempenho que a empresa atribuiu à evolução da estratégia de ecossistema multimarca e multicanal e foco no cliente.

"Realizamos movimentos estratégicos com a entrada em novos canais e evolução daqueles que somos referência, com a consolidação das nossas marcas e evoluções importantes no redesenho organizacional", disse o presidente-executivo do grupo, Fernando Modé, em comunicado.

"Esses marcos pavimentaram o caminho até aqui e impulsionam o futuro da companhia", acrescentou.