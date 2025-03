Ibovespa avança com desaceleração do IPCA-15 no radar; CVC Brasil recua

- IMC ON, que não faz parte do Ibovespa, disparava 8,7%, após anunciar joint venture com a Kentucky Foods Chile Limitada envolvendo a operação do KFC no Brasil, em acordo no qual o grupo chileno pagará US$35 milhões à companhia.

- AMERICANAS ON, que não faz parte do Ibovespa, desabava 23,87%, tendo no radar o balanço do último trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$586 milhões e queda de 4,5% no faturamento líquido na base anual, a R$4,3 bilhões.

(Por Paula Arend Laier)