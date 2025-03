Ibovespa fecha acima de 133 mil pontos guiado por JBS

- COGNA ON subiu 5,15%, tendo no radar relatório de analistas do Bradesco BBI elevando o preço-alvo de R$2,50 para R$3,10 e reiterando "outperform", bem como a preferência pelo papel no setor. YDUQS ON valorizou-se 4,93%.

- MAGAZINE LUIZA ON ganhou 3,62%, endossada pelo alívio nos DIs, que beneficiava outros papéis sensíveis a juros. O índice do setor de consumo ganhou 1,68%.

- CVC BRASIL ON recuou 2,58%, tendo no radar resultado do último trimestre do ano passado, que mostrou consumo de caixa de R$50,7 milhões. O Ebitda ajustado somou R$108,1 milhões no período, crescimento de 25,1%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,12%, em dia misto entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN cedeu 0,38% e BANCO DO BRASIL ON recuou 0,42%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,62%.

- IMC ON, que não faz parte do Ibovespa, disparou 21,74%, após anunciar joint venture com a Kentucky Foods Chile Limitada envolvendo a operação do KFC no Brasil, em acordo no qual o grupo chileno pagará US$35 milhões à companhia.

- AMERICANAS ON, que não faz parte do Ibovespa, desabou 25,97%, tendo no radar o balanço do último trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$586 milhões e queda de 4,5% no faturamento líquido na base anual, a R$4,3 bilhões.