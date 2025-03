Ibovespa fecha em alta com apoio de Vale e Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, encostando nos 134 mil pontos no melhor momento, em movimento reforçado pelas blue chips Vale e Petrobras e endossado pelo alívio na curva futura de juros no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,4%, a 133.044,5 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.904,38 pontos na máxima e 132.478,98 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava R$18,2 bilhões antes dos ajustes finais.