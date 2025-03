IPCA-15 desacelera em março mesmo com alta de ovos e café, mas taxa em 12 meses é a mais alta em 2 anos

Nos 12 meses até março, o índice passou a subir 5,26%, de 4,96% no mês anterior, marcando a taxa mais elevada desde os 5,36% registrados em março de 2023. Com isso, vai ainda mais além da meta oficial --3,0%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os resultados, no entanto, ficaram abaixo das expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,70% e de 5,30% em 12 meses.

A inflação no Brasil havia sido pressionada em fevereiro pelo aumento sazonal de educação e pela alta da energia elétrica devido ao fim da incorporação do bônus de Itaipu que havia concedido descontos em faturas no mês de janeiro.

Passados os efeitos desses fatores, a maior pressão no IPCA-15 de março foi exercida pelo grupo Alimentação e bebidas, com alta de 1,09%.

O avanço dos custos de alimentação no domicílio acelerou a 1,25% em março, de 0,63% em fevereiro. Com os preços dos alimentos gerando preocupação para o governo, os consumidores sentiram no bolso principalmente as altas do ovo de galinha (19,44%), do tomate (12,57%), do café moído (8,53%) e das frutas (1,96%).

Recentemente, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levantaram preocupação com o aumento dos preços do ovo, com a inflação dos alimentos sendo apontada como uma das causas da queda recente de popularidade de Lula.