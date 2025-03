Lucros corporativos dos EUA aumentam no 4º trimestre

WASHINGTON (Reuters) - Os lucros corporativos dos Estados Unidos se recuperaram acentuadamente no quarto trimestre, mas uma perspectiva econômica incerta devido às tarifas está criando um ambiente desafiador para as empresas no primeiro trimestre.

Os lucros da produção atual aumentaram US$204,7 bilhões no último trimestre, informou o Escritório de Análises Econômicas do Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Os lucros diminuíram US$15,0 bilhões no trimestre de julho a setembro.

O presidente Donald Trump anunciou uma avalanche de ações tarifárias desde que assumiu o cargo em janeiro. Economistas alertaram que a maneira como as tarifas estão sendo tratadas não favorece a atividade econômica.