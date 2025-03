México busca tratamento preferencial após EUA anunciarem tarifas sobre automóveis

"Se eles vão mudar o sistema, se vamos adotar um sistema de tarifas tão altas, o que temos que buscar é um tratamento preferencial para o México, de forma que tenhamos condições que protejam nossos empregos e a atividade econômica no México", disse Ebrard em um vídeo exibido na entrevista coletiva matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum acrescentou que também planeja se reunir com montadoras, incluindo Ford, General Motors e Stellantis, para entender melhor como suas operações estão sendo afetadas.

"Vamos nos reunir com as montadoras, não apenas com as que representam o setor", disse ela. "Para entender, antes de tudo, como isso as afeta, e como podemos promover o mercado interno."

O plano de Trump anunciado na quarta-feira isenta parcialmente tarifas para veículos e peças que cumprem as regras de origem do USMCA, mas apenas para o valor do seu conteúdo produzido nos EUA.

As peças automotivas em conformidade com o USMCA permanecerão isentas de impostos até que as agências dos EUA possam determinar um processo para aplicar tarifas ao seu conteúdo não produzido nos EUA, de acordo com a Casa Branca.

O México exportou 2,5 milhões de veículos para os Estados Unidos em 2024, de acordo com a S&P Global Mobility.