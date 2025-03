BC quer preservar grau de liberdade para política de juros e vê Selic mais alta por mais tempo

O BC decidiu na semana passada seguir o aperto monetário já sinalizado previamente nos juros ao elevar a Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, e indicou um ajuste de menor magnitude na reunião de maio se confirmado o cenário esperado.

Guillen ressaltou que a redução da magnitude dos aumentos da Selic é apropriada, considerando os efeitos defasados da política monetária e também a incerteza do cenário, mas fez alerta sobre a persistência da desancoragem das expectativas de mercado para a inflação.

“Quando você está com expectativas desancoradas, as taxas de juros devem ser mais altas, como a gente está vendo neste ciclo quando se compara com o passado, e por mais tempo”, afirmou.

Para Galípolo, o BC precisará reunir o máximo possível de dados para tomar suas próximas decisões, em busca de avaliação sobre se o nível de juros é contracionista o suficiente para a convergência da inflação. Ele ponderou que não há um dado específico a ser observado.

Em relação a medidas recentes anunciadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, Galípolo disse que o BC ainda não incorporou em seus cenários possíveis impactos do novo sistema voltado a estimular o crédito consignado privado. Ele ponderou que as linhas do consignado podem responder melhor aos movimentos da taxa Selic, o que não se observa hoje em linhas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito.

Segundo o presidente da autarquia, medidas do governo para redução de alimentos não foram incorporadas ao cenário do BC, assim como a proposta de reforma do Imposto de Renda.