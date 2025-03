S&P 500 recua conforme investidores analisam tarifas de Trump sobre automóveis

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em queda nesta quinta-feira, com investidores lidando com o mais recente anúncio de tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prejudicou as ações da General Motors e da Ford.

Trump anunciou na quarta-feira seu plano de implementar uma tarifa de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir de 3 de abril, enquanto a taxa sobre autopeças começa em 3 de maio.