Taxas dos DIs cedem após IPCA-15 abaixo da expectativa disparar redução de prêmios

“O IPCA-15 foi o gatilho (para a queda das taxas dos DIs), mas a intensidade do movimento hoje se deve um pouco ao que aconteceu nos últimos dias”, acrescentou.

Nas sessões mais recentes, os receios de que o novo programa de estímulo ao crédito consignado para os trabalhadores formais do setor privado possa estimular a economia, trazendo pressão adicional à inflação, impulsionou as taxas. Por trás do movimento está a visão de que, enquanto o Banco Central eleva a Selic para segurar os preços por um lado, o governo atua no sentido contrário.

Nesta quinta-feira, porém, investidores reduziram prêmios na curva, em meio a dúvidas sobre qual será de fato o impacto do consignado privado sobre o consumo.

Uma estimativa do setor bancário, citada pelo governo no lançamento do programa, é de que 19 milhões de empregados celetistas optem pela consignação dos salários em até quatro anos com o programa, o que pode representar mais de R$120 bilhões em empréstimos contratados, contra estoque atual de R$40 bilhões. Em relatório recente a clientes, o UBS cita a cifra de R$100 bilhões.

Ainda que as cifras chamem atenção, elas não significam que 100% dos recursos serão injetados no sistema, porque é de se esperar que parte das pessoas endividadas façam apenas uma rotação de crédito, trocando uma dívida mais cara pelo consignado, cujo pagamento é descontado em folha.

Durante apresentação do Relatório de Política Monetária nesta quinta-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que ainda é preciso “entender melhor” o impacto do consignado privado. Segundo ele, a instituição ainda não incorporou em seus cenários estes impactos.